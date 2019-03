Fortnite: Epic annuncia il Concorso Creatore MAT aperto a tutti i giocatori

Epic Games ha annunciato il Concorso creatori MAT. Per la prima volta da quando è stata lanciata, la Modalità Creativa di Fortnite ospiterà una MAT progettata interamente con gli strumenti che essa stessa mette a disposizione. La cosa interessante, è che dovrà essere creata dai giocatori!

Gli utenti più creativi sono quindi invitati a dare libero sfogo alla propria immaginazione per dare vita ad un'esperienza multigiocatore in grado di ospitare da un minimo di 4 a un massimo di 16 partecipanti. Sono liberi di scegliere qualsiasi gioco o tema, ma si raccomandano partite che richiedono da 10 a 20 minuti per essere completate. Epic Games invita a progettare giochi con istruzioni e scopi chiari, nelle quali ogni giocatore può ricoprire un ruolo attivo. È importante, inoltre, che il tutto sia divertente e appassionante.

Se pensate di avere tra le mani un'idea davvero forte, allora siete invitati ad inviare la vostra candidatura entro le ore 5:59 del 9 aprile seguendo il link allegato in calce a questa notizia. Tenete bene a mente che la candidatura deve includere il vostro ID Discord, il vostro indirizzo e-mai, il titolo del gioco, la sua descrizione, degli screenshot e un video (caricabile su YouTube) che mostra una panoramica dall'alto della mappa e un visuale generale dell'intera esperienza.

Il gioco migliore verrà annunciato poco dopo e reso disponibile per tutti come modalità a tempo all'interno della Modalità Creativa. Il vincitore, inoltre, verrà inserito nel programma Supporta un creatore, in modo da poter ricevere il contributo di una vasta platea di utenti. In bocca al lupo! A proposito della Modalità Creativa, l'ultimo aggiornamento di Fortnite ha introdotto la nuova isola Vetro Nero.