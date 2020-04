Fortnite: Epic annuncia il prolungamento della Stagione 2 per un ulteriore mese

Con un annuncio pubblicato sul sito ufficiale, Epic ha annunciato il prolungamento della Stagione 2 di Fornite Capitolo 2 che vedrà quindi estendere la sua durata per un ulteriore mese rispetto a quanto originariamente previsto.

La Stagione 2 di Fornite avrebbe infatti dovuto concludersi alla fine del mese di aprile, tuttavia grazie a questa estensione la dead line sarà rinviata al mese di maggio con un conseguente slittamento anche per l'inizio della Stagione 3 che verrà rimandata al 4 giugno. Come si legge nel comunicato, Epic sembra comunque avere in programma alcuni nuovi contenuti per l'attuale stagione: "Prima della fine, ci sono molti contenuti in arrivo per la stagione in corso. Abbiamo molti aggiornamenti in arrivo che forniranno un gameplay nuovo, nuove sfide, bonus XP e un paio di altre sorprese nella manica!".

Questa non è la prima volta che una stagione di Fortnite subisce un prolungamento e anzi al momento sembra uno dei rinvii più corti visti finora. Epic non ha voluto specificare le ragioni di tale scelta, tuttavia in molti considerano possibile un eventuale rallentamento dovuto all'epidemia di Coronavirus. In ogni caso, su Twitter negli ultimi giorni sembra essere esplosa la protesta contro Fortnite con l'hashtag RipFornite usato come simbolo del disagio dei giocatori.