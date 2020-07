Fortnite: Epic annuncia la skin Galaxy Scout, ecco come ottenerla

Dopo essersi mostrata attraverso un leak, la skin Galaxy Scout di Fortnite Battaglia Reale è stata ufficialmente annunciata da parte di Epic Games, che ha anche svelato le modalità attraverso le quali i giocatori potranno accaparrarsela.

Questo esclusivo costume, che non è altro che la versione femminile della tanto famosa skin Galaxy, verrà messa in palio in un torneo organizzato da Samsung che si terrà il 25 e il 26 luglio 2020. Al torneo in questione potranno partecipare solo i possessori della vecchia skin Galaxy, ovvero coloro i quali hanno in passato acquistato uno smartphone targato Samsung. Se non rispettate nessuno di questi requisiti non c'è nulla da temere per voi, dal momento che Epic Games ha confermato che la skin è un'esclusiva temporale della competizione e che in un secondo momento raggiungerà il negozio oggetti come già accaduto con altre skin legate a promozioni (vedi quella Nvidia).

Non è ben chiaro se l'oggetto potrà essere acquistato come parte di un bundle o semplicemente spendendo i V-Buck nel proprio portafoglio e al momento sappiamo solo che la skin dovrebbe essere accompagnata da una copertura per armi e veicoli a tema.

