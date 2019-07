Fortnite: Epic annuncia l'ultima MAT e l'arma Fuori Magazzino finale di 14 Giorni d'Estate

Dopo averci fatto danzare le emote di Fortnite con la skin del Demogorgone di Fortnite X Stranger Things, i vertici di Epic Games concludono la serie di eventi di 14 Giorni d'Estate di Fortnite pubblicando l'ultima arma Fuori Magazzino e la modalità a tempo finale.

La protagonista indiscussa del programma odierno delle armi Fuori Magazzino è il Fucile d'Assalto Silenziato, un potente elemento di equipaggiamento utilizzato dagli esploratori dell'isola di Fortnite Battaglia Reale con l'aggiornamento introdotto a metà settembre e rimosso da Epic qualche settimana dopo.

Per concludere nel migliore dei modi l'esperienza multiplayer di 14 Giorni d'Estate, gli autori statunitensi dello sparatutto gratuito più famoso del mondo decidono di coinvolgere i propri appassionati con la MAT Battaglia di Corazzati, una variante delle normali sfide battle royale che prevede un sensibile aumento dei punti Salute e Scudo dei giocatori che decidono di parteciparvi.

Nel corso di Battaglia di Corazzati, l'assorbimento attivo è aumentato al pari con l'aumento di salute: in funzione dell'accresciuta barra di Salute e degli Scudi di ciascun giocatore, le casse di bottino sparse per la mappa presentano un maggior quantitativo di munizioni ma nessun oggetto curativo. In base alle informazioni ottenute dai dataminer, la fine dell'evento 14 Giorni d'Estate coinciderà con l'imminente arrivo di nuove attività ingame che prevedono l'introduzione dell'Attacco Aereo e il risveglio del gigantesco Robot in costruzione presso Mega Mall.