Fortnite: Epic annuncia l'update 16.10, presto verrà rimossa la missione Punto Zero

Nel corso della serata il canale ufficiale Twitter di Fortnite Capitolo 2 si è aggiornato con un nuovo messaggio che non solo annuncia l'arrivo dell'aggiornamento 16.10 del battle royale, ma informa gli utenti che presto non vi sarà più l'opportunità di rigiocare a proprio piacimento la missione di lancio della Stagione 6.

Epic Games ha infatti annunciato che la prossima settimana il suo free to play verrà aggiornato ad una nuova versione e al termine della manutenzione che permetterà alla software house di pubblicare l'aggiornamento non vi sarà più la missione Punto Zero nella schermata delle playlist. Ciò significa che se volete giocare un'ultima volta l'attività single player con protagonista l'Agente Jones e The Foundation (il personaggio di Fortnite che secondo alcuni fan è interpretato da Dwayne 'The Rock' Johnson) è tempo di farlo. Purtroppo non è stata data alcuna informazione sulle novità del prossimo aggiornamento e non sappiamo se i dinosauri arriveranno la prossima settimana, dal momento che le uova sparse in giro per l'isola hanno iniziato a schiudersi e ad emettere strani suoni.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sull'update, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il codice per sbloccare gratis l'emote di Lara Croft in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.