Fortnite: Epic aumenta il prezzo dei V-Bucks in diversi Paesi, ecco quali

Non bastasse l'annuncio dell'aumento di prezzo per Xbox Series X e Game Pass, è tempo di rincari anche per Fortnite: Epic ha infatti deciso di ritoccare al rialzo il prezzo dei V-Bucks e di diversi pacchetti in vendita nel Negozio del battle royale. L'aumento di prezzo, per il momento, coinvolge solo alcuni Paesi.

Dalla giornata di lunedì 17 luglio, la valuta ingame utilizzata dagli esploratori dell'isola di Fortnite Capitolo 4 per abbellire e caratterizzare il proprio alter-ego con customizzazioni a pagamento subirà un leggero aumento di prezzo, ma solo in determinate nazioni.

Proprio come accaduto con i rincari di PlayStation 5 e, più di recente, Xbox Series X e Game Pass, l'aumento in questione non sarà generalizzato ma riguarderà (almeno per il momento) solo alcuni Paesi. Stando a quanto specificato da Epic, il rialzo dei prezzi dei V-Bucks e di alcuni pacchetti in vendita nel Negozio di Fortnite riguarderà il Canada, il Messico e il Regno Unito. In ragione di questo aumento, dal 17 luglio i pacchetti di 5.000 V-Bucks passeranno da 25,99 a 27,99 sterline in Gran Bretagna, con rincari di analoga entità per tutti gli altri acquisti ingame.

Salvo ripensamenti da parte di Epic (che a questo punto appaiono estremamente improbabili), il prezzo dei pacchetti e dei V-Bucks di Fortnite rimarrà invariato in tutti i Paesi dell'Unione Europea (e quindi anche in Italia), come pure negli Stati Uniti e in mercati internazionali estremamente importanti come quelli di Giappone e Corea del Sud.

Le motivazioni addotte da Epic Games per giustificare questo rincaro sono diverse: per il colosso videoludico americano, tale decisione si è resa necessaria a causa dell'attuale congiuntura economica, dell'aumento dell'inflazione e della necessità di garantire la sostenibilità economica dell'enorme infrastruttura di Fortnite.