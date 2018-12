Fortnite: Epic bandisce i nomi reali per le armi nella modalità Creativa

La modalità Creativa è una delle novità più importanti dell'update di Fortnite che sancisce l'inizio della Stagione 7 ed Epic Games, per questo, ha aggiornato il codice di comportamento a cui gli utenti devono attenersi per rispettare gli altri giocatori del battle royale più famoso del mondo.

In base a quanto specificato dal colosso videoludico statunitense recentemente entrato nel settore della distribuzione digitale con l'annuncio dell'Epic Games Store, il codice di condotta della modalità Creativa di Fortnite invita tutti i futuri partecipanti alle attività online a "utilizzare i nomi ufficiali di Fortnite per tutte le armi, i costumi, i punti di interesse e gli oggetti".

Chi contravverrà al codice di comportamento della modalità Creativa, ad esempio utilizzando dei nomi che rimandino a modelli di armi realmente esistenti, rischierà il ban dai server di Fortnite, sia per Battaglia Reale che per Salva il Mondo. Gli stessi vertici di Epic, comunque, ci tengono a precisare che tale codice non è definitivo e potrebbe subire variazioni nel corso delle prossime settimane: ogni modifica futura, ovviamente, verrà comunicata per tempo attraverso il changelog ufficiale degli aggiornamenti di Fortnite e i principali canali social.

In calce alla notizia trovate il link alla pagina del sito ufficiale di Epic Games che rimanda al Codice di Comportamento a cui attenersi per giocare alla modalità Creativa, il cui lancio è avvenuto quest'oggi in contemporanea con la Stagione 7 di Fortnite su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e sistemi iOS e Android.