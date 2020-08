Fortnite: Epic fa causa ad Apple e prende in giro l'azienda con lo spot del nuovo evento

Dopo aver entusiasmato i propri utenti con il taglio di prezzo dei V-Buck di Fortnite Capitolo 2, Epic Games ha dovuto affrontare la rimozione del gioco dallo store di Apple. Sembra però che il team di sviluppo abbia già iniziato a prendere dei provvedimenti nei confronti dell'azienda di Cupertino.

Gli autori di Fortnite non hanno infatti perso un solo secondo e, come hanno fatto sapere sui canali social ufficiali del gioco, è già stata fatta causa ad Apple per via della rimozione del gioco dal suo store. Non è però finita qui, dal momento che oltre alla pubblicazione dei documenti legali, Epic Games ha mandato online l'annuncio di un nuovo cortometraggio in arrivo nel Party Royale di Fortnite e, per pubblicizzarlo, ha creato un'immagine che prende in giro il vecchio spot Apple del 1984, diretto da Ridley Scott per sponsorizzare il Macintosh.

Ecco di seguito il messaggio che accompagna l'immagine:

"Partecipa alla premiere di un nuovo cortometraggio nel Party Reale di Fortnite: Nineteen Eighty-Fortnite. Unisciti alle 22:00 ora italiana."

In attesa di scoprire come andrà a finire lo scontro tra Apple ed Epic Games, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come completare tutte le sfide della Settimana 9 di Fortnite.