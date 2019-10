Fortnite: Epic denuncia un tester accusandolo d'aver svelato informazioni sul Capitolo 2

Lo scorso 13 ottobre, un Buco Nero ha letteralmente inghiottito la mappa di gioco di Fortnite impedendo agli utenti di giocare per quasi due giorni interi. Ciò che ne è uscito fuori, è stato un gioco profondamente rinnovato che si è guadagnato la dicitura Capitolo 2 nel titolo.

Nelle settimane precedenti all'evento ribattezzato "La Fine", tuttavia, erano già finite in rete diverse anticipazioni su ciò che sarebbe poi accaduto. A quanto pare, Epic Games non è rimasta particolarmente contenta dell'accaduto, e ha deciso di trascinare in tribunale il tester Ronald Sykes, che ha avuto modo di giocare ai nuovi contenuti lo scorso settembre, accusandolo d'aver infranto l'accordo di non divulgazione e di aver diffuso in rete informazioni riservate sul Capitolo 2, incluse la nuova meccanica di nuoto e la nuova mappa alla cui autenticità nessuno aveva creduto.

Starà al tribunale decidere se Sykes è colpevole o meno, fatto sta che non è la prima volta che Epic Games decidere di denunciare qualcuno per motivi simili. La compagnia americana sta prendendo notevolmente a cuore la questione, e sembra voglia fare di tutto per impedire ulteriori fughe d'informazioni sul suo gioco di punta.