Fortnite: Epic chiarisce che le funzionalità cross-play arriveranno anche su Xbox One

Pochi giorni faha fatto la felicità di numerosi giocatori svelando cheapproderà anche su dispositivi mobili. Per l''occasione, ha anche annunciato che verrà abilitato il cross-play.

In un primo momento, la funzionalità era stata confermata per PlayStation 4, PC, Mac, iOS e Android. Prevedibilmente, gli utenti Xbox One hanno subito fatto sentire la loro voce, delusi e stupiti dall'assenza della loro piattaforma tra quelle supportate, poiché storicamente Microsoft è sempre favorevole ad iniziative del genere.

Epic Games è subito corsa ai ripari e poco dopo in un post dedicato ha specificato che anche la console di Redmond beneficerà di questa funzionalità. Per la precisione, la versione Xbox One potrà condividere le partite, la progressione e gli acquisti con PC, Mac, iOS e, prossimamente, Android. È escluso, come già accaduto in passato, il cross-play tra PS4 e One.

Fortnite può essere attualmente scaricato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nelle scorse ore, gli sviluppatori hanno spiegato il motivo che li ha spinti a modificare le Armi del Drago nella modalità Salva il Mondo.