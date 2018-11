Fortnite: Epic chiede aiuto per eliminare il bug Walking Dead

Negli ultimi tempi la community di Fortnite si sta lamentando per un fastidioso bug denominato "Walking Dead", un glitch non di poco conto che permette ai giocatori eliminati di continuare a camminare per qualche secondo, rendendo non immediato capire se si tratti di nemici realmente morti oppure no.

Epic ha già confermato di essere al lavoro per risolvere questo problema, tuttavia la sua individuazione non sembra essere semplicissima: "Ci stiamo lavorando ma chiediamo la vostre collaborazione. I video aiutano davvero tanto, se vi siete imbattuti nel bug e avete un video, mandateci un link, così potremo analizzarlo. Grazie a tutti!", queste le parole pronunciate dal Community Manager di Epic Games.

Continuando a parlare di Fortnite Battle Royale, ricordiamo che sono da oggi disponibili le nuove Sfide della Settimana 10, le ultime della Stagione 6, a metà dicembre infatti dovrebbe partire ufficialmente Fortnite Season 7 portando in dote una grandissima novità: la neve...