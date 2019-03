Fortnite: Epic chiede ai fan di esprimersi sui Matchmaking con Graduatorie

L'introduzione di un matchmaking basato sulle graduatorie competitive è da sempre uno degli elementi più richiesti dalla community di Fortnite Battaglia Reale. Anche per questo, i vertici di Epic Games avrebbero deciso di rivolgersi direttamente ai propri fan con un sondaggio "a tema".

Diversi utenti dell'oceanica platea di appassionati di Fortnite che si riunisce quotidianamente sui forum di Reddit affermano infatti di aver ricevuto un questionario di gradimento da parte di Epic Games che chiede loro di specificare il proprio livello di "soddisfazione videoludica" garantito dall'esperienza multiplayer con il battle royale più famoso del mondo (Apex Legends permettendo).

Uno dei quesiti del sondaggio, infatti, chiede agli utenti della community di Fortnite di fornire al team social di Epic Games il proprio parere riguardante la possibile introduzione di un sistema di matchmaking diverso da quello attuale, con graduatorie competitive che sappiano "riorganizzare le lobby" in modo tale da separare i giocatori in base al proprio livello di abilità.

La completa riformulazione del sistema di ricerca delle partite online di Fortnite Battaglia Reale, attualmente gestito in maniera unificata e senza alcun tipo di distinzione (eccezion fatta per i parametri legati alla propria connessione e alla regione geografica di appartenenza), dovrebbe comportare una modifica sostanziale all'attuale matchmaking dello sparatutto in rete di Epic Games, con una stratificazione dei giocatori che, nelle speranze dei fautori questa modifica, dovrebbe garantire un'esperienza di gameplay congrua alle proprie capacità e, quindi, più soddisfacente.