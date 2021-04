Fortnite: Epic ha creato una skin ispirata al celebre Stonks Man

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 non arrivano solo skin seriose come quelle dedicate ai personaggi dell'universo Marvel, ma di tanto in tanto gli sviluppatori decidono di divertirsi creando dei costumi più particolari. È questo il caso della skin che in italiano prende il nome di Hanz Diamante, la quale è ispirata ad un famosissimo meme.

Come avrete già intuito guardando l'immagine in calce alla notizia, il costume in questione è stato creato utilizzando come fonte d'ispirazione lo Stonks Man, il bizzarro personaggio rappresentato nelle immagini che hanno sullo sfondo i dati dell'andamento della borsa. Inclusa con la skin, venduta alla modica cifra di 1.200 V-Bucks (circa 10 euro in microtransazioni), è incluso anche un dorso decorativo la cui forma è pressoché identica alla freccia arancione anch'essa presente nel meme. A differenza di quanto presente nella descrizione dell'oggetto, pare che il dorso decorativo sia reattivo e ad ogni uccisione effettuata con addosso lo zaino è possibile sentire un divertente suono.

Insomma, anche il battle royale ha celebrato a modo suo il Pesce d'Aprile pubblicando una vera e propria skin che potrebbe non fare più ritorno nel negozio oggetti. In attesa di scoprire quale sarà il prossimo pacchetto a debuttare nel negozio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come raccogliere Uova molleggiate e sbloccare gratis il piccone Qua qua tattici in Fortnite.