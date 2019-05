Fortnite, Epic ha depotenziato Pistola a Tamburo e Girosfera: ecco i motivi

Durante l'evento Fortnite Unvaulting, la comunità dei giocatori si è espressa a favore del rientro in gioco della popolare Pistola a tamburo. C'era un motivo ben preciso, tuttavia, se quest'arma era stata riposta nel deposito: è troppo potente.

Non stupisce affatto, quindi, che dopo la sua ricomparsa sui campi di battaglia abbia ricominciato a creare dei seri grattacapi al bilanciamento. Dopo un'attenta analisi, Epic Games ha così deciso di intervenire: con l'aggiornamento 9.01 di Fortnite pubblicato quest'oggi ha depotenziato la Pistola a Tamburo, riducendo i danni delle varianti non comune e rara da 26/27 a 22/23. Gli sviluppatori hanno commentato in questo modo: "Fin dal suo ritorno dal magazzino, la Pistola a tamburo ha avuto un'efficacia superiore a quanto desiderassimo. Questa modifica dovrebbe ridurne l'efficacia in combattimento senza sacrificarne lo spirito."

Depotenziamento anche per la tanto discussa Girosfera, che ha visto la sua salute massima ridursi da 200 a 150. Lo scopo di questo veicolo, infatti, è quello di rendere gli spostamenti divertenti ed esaltanti, non quello di fornire eccessiva protezione. Le sue spiccate capacità difensive sono quindi state ridotte senza sacrificarne lo spirito. Infine, è stata riposta nel magazzino la Mitraglietta compatta. Il motivo è molto semplice: dopo il rientro della Pistola a tamburo e l'aggiunta del nuovo Fucile d'assalto tattico c'erano fin troppe armi a cadenza elevata nella Battaglia Reale.