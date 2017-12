Fortnite: Epic elenca le novità e i miglioramenti in arrivo per Battle Royale

Dopo la pubblicazione delladiha fornito un aggiornamento su tutte le novità e i miglioramenti in arrivo per la modalitàdel titolo. Tra questi segnaliamo un nuovo modello di shooting e provvedimenti più mirati per chi abusa del team killing.

Per quanto riguarda il team killing, Epic Games sta testando un metodo più efficace per individuare i giocatori che uccidono i compagni di squadra, in modo da ammonirli con una serie di avvertimenti (fino ad arrivare al ban). L'obiettivo è quello di isolare gli utenti che perseverano in un comportamento scorretto, lasciando che i giocatori con una buona reputazione tendano ad essere abbinati tra di loro nelle varie partite.

Parlando del modello di shooting, invece, gli sviluppatori sono intenzionati a eliminare la diffusione casuale dei proiettili con la mira attivata. I risultati dei primi test condotti dallo studio sono promettenti, ed entro dicembre questo modello sarà implementato all'interno del gioco, tenendo conto dei feedback offerti dagli utenti.

Tra le novità di maggior rilievo c'è anche un inventario tutto nuovo, ridisegnato per essere più immediato e intuitivo, oltre all'arrivo delle statistiche post-partita e di nuovi punti d'interesse per la mappa. Per conoscere nel dettagli tutti gli aggiornamenti forniti da Epic Games, potete consultare direttamente il blog ufficiale dello sviluppatore.