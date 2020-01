Fortnite avrà una nuova fisica: Epic fissa la data d'inizio della Stagione 2 di Capitolo 2

In risposta alle voci di corridoio degli ultimi giorni sul ritardo della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, Epic Games annuncia ufficialmente la data di inizio della prossima, attesissima fase ingame del battle royale più famoso del mondo.

Il colosso videoludico statunitense ci informa che a partire dall'aggiornamento 11.50, in arrivo all'inizio del mese di febbraio, Fortnite andrà incontro a una delle novità più importanti che siano mai state compiute dall'inizio di questa epopea sparatutto, ovvero il passaggio al Chaos, il motore deputato alla gestione della fisica nei giochi creati con l'Unreal Engine.

I numerosi posticipi della Season 2 che sono avvenuti, quindi, sarebbero giustificati dalla volontà di Epic Games di assicurarsi che il nuovo motore fisico Chaos non stravolga e impatti negativamente sull'esperienza di gioco degli appassionati di Fortnite: non a caso, Epic ha già avviato dei test con piccoli gruppi di utenti, proprio in virtù dell'importante novità di gameplay che ci attende da inizio febbraio.

Con l'arrivo dell'update 11.50, e col passaggio alla fisica gestita tramite middleware Chaos di Unreal Engine, l'inizio della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 è programmato per giovedì 20 febbraio. Nel corso dei prossimi giorni, gli autori americani promettono di condividere maggiori informazioni sia sulle novità di gameplay legate al motore fisico Chaos che, ovviamente, sulle sorprese contenutistiche che accompagneranno il lancio della seconda Stagione di Fortnite 2.