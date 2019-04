Fortnite: Epic Games presenta il 'Braccio Destro' del Prigioniero!

I Giocatori e le Giocatrici del Battle Royale avranno ormai una certa dimestichezza con la misteriosa figura del Prigioniero di Fortnite. Individuato dai dataminer già nel corso della Stagione 7, sembra che quest'ultimo non mancherà di avere un ruolo anche in Stagione 8.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, Donald Custard, Direttore Creativo presso Epic Games, ha pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale un cinguettio quantomeno intrigante. Protagonista di quest'ultimo è Rovina, la skin segreta del pass battaglia della Stagione 8 di Fortnite svelata a sorpresa dal team di sviluppo nel corso delle ultime settimane. Ebbene, sembra proprio che quest'ultima sarà collegata proprio al Prigioniero.

All'interno del Tweet, infatti, Custard, riportando il cinguettio relativo a Rovina, pubblica il seguente commento: "Il Prigioniero ha un Braccio Destro...". Purtroppo, il direttore creativo di Epic non ha fornito ulteriori indizi specifici in merito alla nuova Skin. Come prevedibile, tuttavia, le sue parole hanno incuriosito parecchio la Community di Fortnite, che ora si interroga sulle loro possibili implicazioni.



Insomma, le novità nel mondo di gioco non sembrano mancare in questo periodo: a breve infatti saranno introdotti in-game alcuni item legati alle funzionalità di respawn. Tra questi troviamo i Furgoni di Riavvio di Fortnite, attivabili grazie a delle speciali schede di riavvio.