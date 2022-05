Fortnite: Epic Games annuncia le prime skin di Halloween 2022

Manca ancora parecchio tempo ad Halloween 2022, ma Epic Games ha deciso di portarsi avanti con il lavoro e ha annunciato già alcune delle skin che potremo acquistare il prossimo ottobre nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 3.

Come accade ormai sempre più spesso, il tram di sviluppo del popolare battle royale gratis ha indetto un concorso per consentire agli artisti di inviare le loro idee per le skin di Halloween e solo negli ultimi giorni sono stati annunciati ufficialmente i vincitori dell'iniziativa. Ad essersi aggiudicati i primi posti del concorso sono stati gli artisti Kitsunexkitsu e Dreowings con i loro interessanti design. La prima skin prende il nome di Sorrow ed è una sorta di angelo della morte con un abito fatto di stracci, delle lunghe ali e una possente falce che probabilmente verrà venduta in combo con il costume in qualità di strumento da raccolta. La seconda Skin si chiama invece Glare ed è una creatura molto particolare, visto che al posto della testa ha una grossa mano con al centro un occhio rosso. Anche in questo caso lo strumento da racolta è una falce, la cui lama vanta la presenza di un occhio simile a quello della skin.

A proposito di costumi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come ottenere la skin Cavaliere Omega in Fortnite con tutti i consigli su come completare le sue sfide e scalare velocemente i livelli del Pass Battaglia.