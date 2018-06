Fortnite: Epic Games annuncia ufficialmente la Fortnite World Cup

Epic Games ha rivelato la prima competizione ufficiale esport di Fortnite: è in arrivo la Coppa del Mondo di Fortnite. I primi dettagli sono già emersi.

All'inaugurazione del torneo E3 Celebrity Pro-Am Epic Games ha fatto le cose in grande annunciando direttamente l'evento di portata internazionale che mira a sostenere "eventi organizzati dalla community, eventi online e importanti competizioni live organizzate in tutto il mondo".

Le qualificazioni inizieranno più avanti nel corso dell'anno, con la prima Coppa del Mondo di Fortnite che si svolgerà all'inizio del 2019. Il torneo prevederà unicamente la competizione nei formati Solo e Duo. Epic Games ha dichiarato che ci saranno specifici eventi che includeranno anche i tornei riservati alle Squadre.

Il requisito fondamentale per i giocatori che potranno qualificarsi sarà basato principalmente sul merito e Epic promette che non prevede di mettere in piedi un formato in franchise come fatto da Blizzard e Riot Games e “non permetterà che terze parti possano farlo”.

Regole ufficiali, codice di condotta e dettagli sulla piattaforma principale che verrà utilizzata per i tornei saranno rivelati solo in un secondo momento. A quasi un anno dalla sua release, Fortnite: Battle Royale è cresciuto in modo esponenziale, fino a diventare uno dei videogiochi più popolari del pianeta con oltre 125 milioni di giocatori.

Epic Games è al lavoro per supportare al meglio i giocatori esport. La prima prova, come sappiamo, è l'annuncio dell'investimento da $ 100 milioni che lo sviluppatore metterà sul piatto per la stagione inaugurale 2018-2019.

La Fortnite World Cup è solo il primo passo per la crescita della scena competitiva del gioco. I giocatori di tutto il mondo, dunque, avranno la possibilità di competere e dimostrare tutto loro valore. Ulteriori dettagli verranno svelati in seguito, quindi rimanete sintonizzati per tutte le novità che, non dubitiamo, arriveranno molto presto.