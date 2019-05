Fortnite: Epic Games ha annunciato l'evento Summer Block Party

In seguito all'esordio in-game della Stagione 9 di Fortnite, Epic Games ha annunciato uno speciale evento live di due giorni, denominato Summer Block Festival.

Quest'ultimo si svolgerà in California, presso il Forum di Inglewood, nel corso delle giornate di sabato 15 e domenica 16 giugno e vedrà la partecipazione di creator e celebrità. Durante il Summer Block Festival di Fornite si terranno inoltre diverse attività. In particolare, il sabato vedrà lo svolgimento del primissimo torneo di Modalità Creativa, nell'ambito del quale le squadre si affronteranno "in un nuovo gioco creato appositamente da un giocatore per questo evento". Nel corso della giornata successiva, invece, si svolgerà il Pro-Am VIP di Fortnite.

Al Summer Block Festival saranno inoltre disponibili diverse attività, come sottolineato da Epic Games: "Incontra più di 20 dei tuoi personaggi di Fortnite preferiti, tra cui Bananita, Pescesecco e Bombarolo lucente. Plana sulle zipline dell'isola, visita la nave pirata o gioca per un round del mini golf di Fortnite. Fai il pieno da Durrr Burger, Pizza Pete, Gelateria Alla spina e altri ristoranti del gioco che prenderanno vita. Potrai persino completare un Pass battaglia reale per guadagnare oggettistica da collezione". La partecipazione sarà legata all'acquisto di un apposito biglietto. Le due giornate saranno trasmesse in streaming tramite diversi canali, tra cui Twitch e Youtube.



In attesa di maggiori informazioni sull'evento, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete approfondire tutte le novità della stagione 9 di Fortnite. Come di consueto, inoltre, i dataminer hanno già iniziato a darsi da fare, svelando le possibili sfide della settimana 2.