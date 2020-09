Fortnite, Epic Games ed Apple: il ban da iOS potrebbe durare almeno un anno?

Come ormai ampiamente noto, le conseguenze della modifica delle politiche di pagamento attuata da Epic Games in maniera unilaterale nella versione mobile di Fortnite: Battaglia Reale hanno portato ad uno scontro legale tra la software house ed Apple.

Come conseguenza, attualmente, i giocatori attivi su dispositivi iOS non hanno avuto la possibilità di usufruire dei contenuti della Stagione 4 di Fortnite, interamente dedicata all'universo Marvel. Inoltre, il colosso tecnologico ha escluso Epic Games dal programma sviluppatori di Apple, atto che potrebbe restare immutabile per un lungo periodo di tempo.

A renderlo noto sono alcuni dei documenti presentati in via preliminare dalle parti interessate in tribunale. Secondo quanto riferito dalla redazione di Game Rant, tra questi ultimi sarebbe infatti inclusa una mail indirizzata da Apple ad Epic Games. All'interno di quest'ultima si affermerebbe quanto segue: "[...] vi preghiamo di prendere nota del fatto che vi sarà negata la possibilità di inoltrare nuova richiesta di adesione all'Apple Development Program per almeno un anno considerata la natura delle vostre azioni". Vi è dunque il rischio che il ban di Fortnite dai sistemi iOS possa protrarsi così a lungo? Al momento è troppo presto per dirlo e molto, evidentemente, dipenderà da quanto deciso dal tribunale competente.



Nel frattempo, Fortnite ha accolto le Stark Industries all'interno della mappa di gioco.