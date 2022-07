Fortnite, Epic Games e l'artista KAWS insieme per la nuova skin Kawspeely

Continuano le collaborazioni di peso su Fortnite: dopo l'annuncio dell'arrivo su Fortnite di una skin di Fall Guys dedicata al Maggiore Mancake, scopriamo oggi che Epic Games ha iniziato una partnership con KAWS, noto artista di New York, per un costume del tutto nuovo.

La skin in questione è chiamata Kawspeely, ed è disponibile dal 2 luglio scorso. Come suggerisce il nome del costume, che è l'unione tra lo pseudonimo dell'artista (KAWS) e Peely, uno dei personaggi più amati di Fortnite, la skin altro non è che l'ennesima versione alternativa dello stesso Peely.

Ovviamente, questa volta Peely sarà ridisegnato in stile KAWS, dopo che l'artista ha già collaborato con Epic Games per un'altra serie di oggetti di estetica per i personaggi di Fortnite, che tra le altre cose comprendeva anche il KAWS Back Bling.

Oltre alla skin di Kawspeely, comunque, la collaborazione tra EPIC e KAWS ha portato anche alla disponibilità su Fortnite di un altro outfit, ovvero il KAWS Skeleton Outfit, ispirato alle sculture dell'artista e che, sempre come dice il nome, è uno vestito da scheletro che può essere utilizzato in diverse colorazioni, come Green, Pink, Bone-Color (cioè un bianco "ingiallito") e Orange. L'outfit di Peely, invece, sarà disponibile nei colori Grey Days e Noir Nights, e sarà composto da tre parti diverse.

Inoltre, KAWS riceverà un'isola tutta sua nella modalità creativa di Fortnite: l'isola mira a ricreare il KAWS and Serpentine Hub lanciato qualche mese alla Serpentine North Gallery di Londra. L'installazione comprende numerosi lavori di KAWS, tra cui dipinti, sculture e persino alcuni lavori in realtà aumentata. Potete accedere all'isola con il codice 9441-7852-6686. Intanto, comunque, potete scoprire se Fortnite è ancora il Battle Royale più famoso al mondo o se è stato superato da altri titoli.