Fine di Fortnite: Epic Games cancella tutti i tweet ufficiali. In arrivo Fortnite 2?

L'enorme buco nero apertosi al centro dell'universo digitale di Fortnite a conclusione dell'evento che ha posto fine alla Stagione 11 non ha solamente distrutto la mappa di Fortnite Battaglia Reale ma, a quanto sembra, ha provocato la cancellazione di tutti i contenuti dal portale Twitter ufficiale di Epic Games!

Nel corso delle frenetiche fasi che hanno accompagnato la conclusione dell'evento ingame The End, infatti, i gestori del portale Twitter di Fortnite hanno voluto collegare tale cataclisma virtuale alla "chiusura fittizia" del proprio account.

In coincidenza dello streaming di Fortnite con il buco nero, gli sviluppatori statunitensi hanno deciso di rimuovere tutti i contenuti dal canale Twitter del battle royale per dare risalto, appunto, alla trasmissione finale della Stagione 11 e a nient'altro: persino il logo dell'account e l'immagine in apertura sono stati modificati per trasmettere idealmente la "sensazione di vuoto" provocata dal buco nero. Che sia giunta la fine di Fortnite?

Il lungo tempo d'attesa causato dal down dei server e dalla mancanza di informazioni legate alla Stagione 11 sta così spingendo molti appassionati a ritenere che sia giunto il momento, da parte di Epic Games, di chiudere Fortnite per lanciare un nuovo episodio della loro iconica esperienza sparatutto gratuita. I leak su Fortnite Capitolo 2 trapelati in rete nei giorni scorsi dovrebbero confutare tale ipotesi, con l'ingresso di una nuova mappa e di funzionalità di gameplay inedite come quella legata all'utilizzo delle barche.

E voi, che cosa ne pensate al riguardo? Preferireste assistere al ritorno di Fortnite con la Stagione 11 o, magari, vi incuriosisce di più la teoria che suggerisce l'imminente lancio di Fortnite 2? Fatecelo sapere con un commento.