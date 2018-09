Fortnite: Epic Games collabora con Nintendo per migliorare le prestazioni su Switch

Da qualche tempo la versione Nintendo Switch di Fortnite è afflitta da alcuni problemi che compromettono le performance di gioco. Epic Games ne è al corrente e ha affermato di essere al lavoro allo scopo di riportare la situazione alla normalità.

La software house sta infatti collaborando con Nintendo allo scopo di eliminare i problemi di redering dei modelli e delle ambientazioni che causano problemi di stuttering, redendo l’esperienza non proprio ideale considerando la natura competitiva del gioco. Epic Games punta a migliorare le performance con la prossima patch, ovvero la 5.40, che dovrebbe debuttare a breve. Ricordiamo che questo aggiornamento introdurrà una lunga serie di novità: i revolver saranno rimossi dal gioco, la tempesta danneggerà non solo i giocatori ma anche le strutture, sarà possibile trasportare ben tre pozioni scudo grandi invece di due in un singolo slot e gli esplosivi a distanza passeranno dal livello raro a epico (viola). È stato inoltre annunciato un nuovo consumabile che dovrebbe aumentare temporaneamente la velocità del personaggio.

Rimanendo in tema, ricordiamo ai lettori che questa settimana si terrà l’evento High Stakes, che introdurrà un il nuovo costume Wild Card, la modalità inedita a tempo limitato Getaway, il rampino e un nuovo set di sfide a tema.