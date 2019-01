Fortnite: Epic Games commenta la grave falla di sicurezza scoperta di recente

Pochi giorni fa, Check Point Software Technologies ha scoperto un grave falla di sicurezza in Fortnite che ha permesso ai malintenzionati di ottenere l'accesso ai dati degli account e dei metodi di pagamento dei giocatori.

La falla, a quanto pare, era presente fin dal 2018 e risiedeva in un bug di una pagina web di Unreal Tournament. Epic Games ha fortunatamente già risolto la situazione ma, considerato che Fortnite può contare su una popolazione di ben 200 milioni di giocatori, è davvero difficile stimare il numero di persone danneggiate dalla falla di sicurezza.

Stando all'agenzia Check Point Software Technologies, il bug avrebbe persino permesso agli hacker di leggere le chat degli utenti. Epic Games si è quindi sentita in dovere di commentare in maniera diretta su questo punto, spiegando che non è vero e assicurando che gli hacker non hanno avuto la possibilità di spiare le chat dei giocatori.

Le informazioni su account e metodi di pagamento, in ogni caso, sono state messe a rischio. Pertanto, consigliamo caldamente a chi non lo ha ancora fatto di cambiare la propria password e di attivare l'autenticazione a due fattori, non solo per Fortnite, ma per tutti i servizi legati ad Epic Games.