Fortnite: Epic Games disabilita il Kingsman, la sua sfida si completerà da sola

Come avviene ormai spesso in Fortnite Battaglia Reale, anche il nuovo gadget della Stagione 2 del Capitolo 2, il Kingsman, è stato disabilitato da parte degli sviluppatori per via di alcune problematiche di tipo tecnico.

Il team di sviluppo del celebre gioco per PC, console e smartphone ha infatti comunicato a tutti i propri fan tramite i canali social ufficiali che l'arma in questione è stata temporaneamente disabilitata e che al momento non si hanno informazioni su quando potrebbe fare il proprio ritorno. A questo proposito, chiunque non abbia portato a termine la sfida di Skye che richiede di assorbire danni tramite l'utilizzo del particolare ombrello, vedrà a breve la missione autocompletarsi e non dovrà quindi preoccuparsi nel caso in cui l'oggetto non dovesse fare il proprio ritorno entro la fine della stagione, prevista per la prima settimana di giugno. Purtroppo Epic Games non è entrata nel dettaglio sulle problematiche che affliggono l'oggetto e non ci è quindi dato sapere quale sia la reale causa della scomparsa del gadget nel mondo di gioco.

In attesa che il Kingsman torni ad essere disponibile, vi ricordiamo che c'è grande curiosità da parte dei giocatori di scoprire se Mida di Fortnite sia un villain o uno dei buoni. In ogni caso, sembra proprio che l'evento Doomsday di Fortnite sia collegato alla stanza di Mida.