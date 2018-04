Fortnite: Epic Games ha finalmente annunciato la data d'inizio della Stagione 4!

Poco fa Epic Games ha svelato quando comincerà l'attesa Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale! Preparatevi perché non avrete un attimo di respiro, inizierà domani primo maggio!

Per la precisione, la Stagione 3 terminerà domani mattina alle ore 9:30. Subito dopo inizierà una manutenzione, necessaria per accogliere la pubblicazione della patch 4.0.0. La quarta stagione comincerà non appena i server diverranno nuovamente accessibili.

Per l'occasione, gli sviluppatori hanno condiviso su Twitter l'immagine di anteprima che potete vedere in cima a questa notizia, con il messaggio "Preparatevi all'impatto", chiaro riferimento all'imminente schianto della meteora. Nell'immagine di anteprima è inoltre possibile vedere quattro differenti personaggi emergere da quello che ha tutta l'aria di essere il cratere causato dallo schianto della misteriosa meteora. Dove precipiterà? Non lo sappiamo ancora, ma secondo alcuni verrà distrutto il Magazzino Muffito. Fortunatamente, non dovremo attendere ancora molto per scoprirlo!