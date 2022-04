Fortnite: Epic Games è interessata ai tornei in modalità Zero Costruzioni

Chi segue il battle royale di Epic Games saprà che, da qualche giorno a questa parte, Fortnite Capitolo 3 ha ufficialmente accolto la modalità Zero Costruzioni, che si aggiunge al ventaglio di possibilità offerte agli utenti nella schermata della lobby. A quanto pare, però, tale modalità di gioco potrebbe essere protagonista anche dei tornei.

Sul portale ufficiale del battle royale, Epic Games ha infatti pubblicato un lungo messaggio che svela i cambiamenti in arrivo per gli eventi competitivi e un piccolo paragrafo è stato dedicato proprio alla nuova modalità:

"È arrivato Fortnite Zero costruzioni! Dopo la Coppa Chloe Kim, il primo torneo Zero costruzioni tenutosi il 24 marzo, abbiamo deciso di proseguire su questa strada e stiamo lavorando per aumentare le offerte competitive Zero costruzioni. Tieni d'occhio la scheda Competi nel gioco e i nostri canali social per non perderti gli aggiornamenti sulle offerte competitive Zero costruzioni."

Sembra chiaro che l'intenzione degli sviluppatori sia quella di proporre ai giocatori numerosi eventi competitivi che possano soddisfare le loro esigenze e non è da escludere che in futuro arriveranno tornei con e senza costruzioni in maniera simile a quanto avviene oggi con quelli per giocatori solitari e quelli in coppia/squadra.

In attesa di ulteriori dettagli sulle competizioni, vi ricordiamo che gli stili extra delle skin di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 arriveranno in ritardo.