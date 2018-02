Fortnite: Epic Games introdurrà a fine mese una modalità a 60FPS opzionale su console

Il successo dicresce giorno dopo giorno, al punto da mettere in difficoltà la stessache nell'ultimo post apparso sul sito ufficiale si è scusata con i giocatori per i problemi degli ultimi tempi.

I servizi back-end sono stati sovraccaricati e la versione 2.3.0 presenta alcuni bug significativi. Per questo motivo la compagnia ha modificato la tabella di marcia posticipando la patch 2.5.0 e ha avviato una serie di test al fine di migliorare il matchmaking e l'ottimizzazione dell'esperienza di gioco.

Nel frattempo, ha introdotto il supporto a Facebook e ha annunciato un'interessante novità che probabilmente farà la felicità di numerosi giocatori: a fine mese verrà aggiunta una modalità a 60fps opzionale per Battaglia Reale su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X. Verrà regolata per ciascuna console in modo da massimizzare il frame rate e minimizzare la perdita della qualità visiva. Per scoprire i dettagli su tutte le altre funzionalità alle quali stanno lavorando gli sviluppatori, vi rimandiamo al sito ufficiale.

Vi ricordiamo che la modalità Battaglia Reale di Fortnite può essere giocata in via del tutto gratuita su PlayStation 4, Xbox One e PC. Tra le nostre pagine trovate una guida alle migliori armi presenti nel gioco.