Fortnite: Epic Games investirà 100 milioni di dollari nella scena competitiva 2018-2019

Oggi, Epic Games ha annunciato che investirà circa 100 milioni di Dollari per la scena competitiva di Fortnite durante la stagione 2018-2019. Questo, nella storia degli esport, è al momento il più grande montepremi, per una singola stagione, proveniente direttamente dal team di sviluppo di un titolo.

Tutto questo, ovviamente, senza prendere in considerazione il fatto che la scena competitiva del battle royale di Epic non è ancora formalmente nata.

Il team di Fortnite ha offerto pochi dettagli ma ha affermato che l'approccio dello studio sarà diverso da qualsiasi cosa sia mai stato fatto: “prevediamo di essere più inclusivi e concentrati sulla gioia di giocare e osservare chi gioca". Non è chiaro quale sarà l'iniziativa di Epic Games.

Altri titoli esport popolari come Overwatch e League of Legends hanno adottato strutture più rigide con campionati professionali controllati direttamente dallo sviluppatore/publisher, mentre Valve con Counter-Strike: Global Offensive e Dota 2 utilizza una struttura di eventi “Major” ufficialmente supportati da terze parti.

È possibile che Epic Games stia studiando una struttura diversa dagli altri esport. L'azienda potrebbe adottare una strategia simile ai circuiti legati ai fighting game, fornendo quindi supporto monetario e infrastrutturale per eventi organizzati comunque da terze parti.

Fortnite, dal canto suo, sta monopolizzando i servizi di streaming come Twitch. I più famosi streamer sono costantemente in testa alle classifiche per numero di visualizzazioni e supporto da parte dei fan. Un recente evento con il più famoso streamer di Fortnite in circolazione, Tyler "Ninja" Blevins, ha raggiunto il picco di oltre 660.000 spettatori, un record senza precedenti.

Data l'irresistibile popolarità del gioco, una scena competitiva supportata dagli sviluppatori con un montepremi così grande potrebbe portare Fortnite a diventare uno dei titoli di esport più popolari di sempre.

Staremo a vedere; intanto le maggiori organizzazioni professionistiche hanno già reclutato i migliori giocatori al mondo, giusto per farsi trovare pronte all'appuntamento.