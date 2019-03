Fortnite: Epic Games non depotenzierà il Fucile di Precisione Pesante

Il Fucile di Precisione Pesante è senza ombra di dubbio una delle armi più potenti di Fortnite Battaglia Reale. Le due varianti Epica e Leggendaria sono capaci di infliggere, rispettivamente, 150 e 157 punti danno per colpo, che in molti casi risultano più che sufficienti ad abbattere un nemico con una singolo proiettile ben piazzato.

La comunità, al momento, risulta divisa. Da un lato ci sono i detrattori dell'arma, che da mesi chiedono a gran voce un suo depotenziamento. Dall'altro, invece, ci sono coloro che apprezzano l'attuale bilanciamento e che non ritengono opportuno un intervento. Un giocatore appartenente al secondo schieramento, un certo Garrison, ha aperto una discussione su Reddit per chiedere ad Epic Games di lasciare tutto com'è e di non ascoltare coloro che si lamentano dell'elevata efficacia dell'arma.

La discussione si è animata molto velocemente: mentre vi scriviamo può contare su ben 2.800 commenti e su oltre 17.000 voti positivi! Epic Games si è quindi sentita in dovere di intervenire per chiarire una volta per tutte il suo punti di vista, spiegando che "nonostante il bilanciamento delle armi sia sempre soggetto a dei cambiamenti, al momento non c'è alcun piano per modificare il Fucile di Precisione Pesante".

La compagnia americana risulta quindi soddisfatta dell'attuale bilanciamento dell'arma e non ha alcuna intenzione di modificarlo nel prossimo futuro. Prima di salutarvi, cogliamo l'occasione per ricordarvi che quest'oggi ha preso il via la seconda settimana della Stagione 8 di Fortnite. Tra le nuove sfide introdotte figura l'incarico a fasi "Distruggi un Cactus nel Deserto".