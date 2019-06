Fortnite: Epic Games non paga? Alcuni giocatori attendono ancora i premi in denaro

Secondo quanto sostenuto da molti giocatori, Epic Games deve ancora corrispondere premi in denaro a diversi partecipanti dei tornei del proprio Battle Royale.

Un thread di Reddit dedicato all'argomento si è infiammato con diverse schermate e accuse di giocatori professionisti che hanno dichiarato che Epic Games non li aveva ancora pagati per il loro piazzamento in tornei come i qualifier della Coppa del Mondo, la Secret Skirmish dello scorso febbraio e anche le Summer Skirmish.

Grandi nomi come i Fnatic, TSM e il Team Secret hanno sostenuto su Twitter che alcuni tornei non erano ancora stati pagati.

“Alcuni di questi pagamenti superano anche i 9.000 Dollari”, ha scritto l'autore del post. “Tuttavia, questi giocatori vengono ignorati. Epic è arrivato addirittura al punto di dire che alcuni giocatori non sono mai stati all'evento, quando è abbastanza facile dimostrarlo.”

L'autore del post sostiene che i giocatori si sono lamentati della mancanza di comunicazione da parte di alcuni dipendenti Epic. I dipendenti starebbero ignorando i messaggi di proteste dei giocatori.

Un dipendente di Epic ha scritto nel thread che la società ha un post sul blog che viene aggiornato regolarmente con le informazioni sui pagamenti. I premi in denaro dei World Cup Qualifier devono ancora essere pagati perché Epic sta rivedendo i risultati. Revisione che appare effettivamente necessaria, dopo le accuse di cheating in cui sono incappati alcuni giocatori.

Epic Games, al momento, ha un totale di 43.285 Dollari promessi ai giocatori per competizioni iniziate nel luglio 2018 con la Summer Skirmish. Inoltre, il colosso statunitense sta trattenendo ancora 37.200 Dollari (circa l'86% di quanto promesso), tutti relativi ai tornei di qualificazione per la Coppa del Mondo di Fortnite, dopo aver esaminato completamente i risultati per escludere i giocatori e i giocatori non idonei.

Le regole della Coppa del Mondo di Fortnite dicono che i giocatori che vincono premi in denaro nelle qualificazioni hanno 45 giorni per inviare valide informazioni di pagamento a Epic Games. Punto, quest'ultimo, che non viene specificato nel thread. Epic, infatti, può rifiutarsi di pagare i giocatori che non hanno inviato alcuna informazione (o dati errati) optando per altro: ovvero aggiungere il premio in denaro non riscosso a un evento futuro o donandolo in beneficenza.