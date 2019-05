Fortnite: Epic Games nuovamente in causa per via di una danza celebrativa

Poche cose sono una certezza nella vita: la morte, le tasse e il fatto che qualcuno farà causa ad Epic Games per aver utilizzato una sua mossa di danza in Fortnite. È infatti scoppiata nuovamente una polemica sul popolarissimo Battle Royale, sempre per via di una mossa celebrativa.

L'autore della causa è in questo caso Leo Pellegrino, sassofonista del trio Too Many Zooz, che ha accusato Epic Games di essersi appropriata di alcune sue mosse. L'artista è infatti noto per eseguire diverse coreografie e di performance scatenate mentre suona il suo sassofono nei concerti, che la software house avrebbe copiato nella danza chiamata Phone it in.

Per la verità effettivamente le mosse si somigliano, ma è difficile che Epic Games venga costretta a risarcire Pellegrino, anche visto l'esito delle cause precedenti. Anche il rapper 2 Milly citò in giudizio Epic Games per un motivo simile, così come l'attore Alfonso Ribeiro che protestò per l'inserimento della Carlton Dance in Fortnite, ma in entrambi i casi si arrivò ad un nulla di fatto.

"Nessuno può possedere un passo di danza. La legge sul copyright è chiara sul fatto che passi di danza individuali e semplici coreografie non sono protette dal copyright, ma sono parte di un'espressione libera e che deve rimanere di pubblico dominio affinché coreografi, ballerini e il pubblico in generale possano utilizzare, eseguire e goderne", fu la difesa di Epic Games, che alla fine la spuntò.

