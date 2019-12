Fortnite: Epic Games nuovamente in tribunale per l'Emote Pump It Up

Nuova causa legale per Epic Games a causa di Fortnite Battle Royale: dopo essere stata citata in giudizio da numerose personalità del mondo dello spettacolo e rapper, la compagnia è ora stata trascinata in tribunale da Matthew Geiler, conosciuto come Dancing Pumpkin Man.

Oggetto del contendere questa volta è l'emote Pump It Up, che vede il personaggio ballare indossando una zucca di Halloween. Matthew Geiler viene considerato l'ideatore di questo balletto da quando lo ha reso popolare su YouTube nel 2006. Fino a qui nulla di strano, la società Sick Picnic Media, che gestire i diritti di questo particolare ballo e del personaggio ideato da Geilar ha annunciato di voler portare l'uomo in tribunale per diffamazione.

A quanto pare Geilar e la stessa Sick Picnic Media hanno firmato uno speciale accordo di licenza con Epic Games all'inizio del 2019, accordo che Matthew dichiara di disconoscere in ogni sua forma. Cosa succederà dunque? Difficile dirlo ma è probabile che la storia possa concludersi con una causa tra Geilar e la sua agenzia di management, Epic Games nei mesi scorsi è uscita vincitrice da tutte le cause intentante, poichè pare che nessuna legge tuteli i passi di danza a meno che questi non siano parte specifica di una coreografia più complessa ed elaborata.