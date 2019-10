Fortnite: Epic Games pubblica un 'nuovo' teaser a un giorno dal lancio della Stagione 11

Manca esattamente un giorno all'attesissimo lancio della Stagione 11 di Fortnite. Gli autori di Epic Games alimentano perciò le speranze degli appassionati del battle royale pubblicando un "nuovo" teaser con cui ci ricorda dell'imminente chiusura della Season 10 e ci invita ad assistere all'evento The End.

La "nuova" immagine teaser propostaci dagli autori statunitensi, a dire il vero, non ci aiuta a chiarire i tanti dubbi sollevati dai leak della Stagione 11 di Fortnite emersi in queste ultime settimane. L'artwork utilizzato da Epic per ricordarci dell'ormai prossimo lancio del razzo che darà inizio alla Season 11, infatti, è del tutto identico a quello del primo teaser, una scelta molto insolita se ripensiamo alle modalità adottate in passato dagli sviluppatori americani per offrirci delle anticipazioni ufficiali sulle nuove stagioni proprio mediante queste immagini.

A ogni modo, l'evento The End di Fortnite partirà ufficialmente alle ore 20:00 italiane di domani, domenica 13 ottobre, e coinvolgerà tutti gli appassionati di Fortnite Battaglia Reale su PC, console e sistemi mobile.

Sulla scorta delle informazioni ottenute dai dataminer e dai recenti leak, con la conclusione della Stagione 10 assisteremo all'inizio del Capitolo 2 di Fortnite e dell'introduzione di una nuova mappa, una regione tanto grande da comprendere delle montagne innevate e dei fiumi da percorrere a bordo di barche.