Fortnite: Epic Games rende i tool per la party chat e l'anti cheat gratis per tutti

Epic Games, tra i nomi più noti del panorama videoludico attuale, deve la sua fama non solo a Fortnite, ma anche alle innumerevoli tecnologie che sviluppa e mette a disposizione dei creativi di tutto il mondo, dall'Unreal Engine agli strumenti per l'online.

Mediante una mossa lodevole e degna di ammirazione, la compagnia di Tim Sweeney ha deciso di mettere a disposizione gratis due dei suoi strumenti per il gaming online, ora liberamente utilizzabili da tutti gli studi di sviluppo interessati. A partire da oggi, nella Epic Online Services Suite trovano spazio anche il software anti-cheat e il tool per la party chat cross-platform già implementati in Fortnite.

L'Easy Anti-Cheat non è perfetto - qualcuno di tanto in tanto riesce a farla franca e a barare in Fortnite - ma è senza dubbio una delle soluzioni più efficaci e versatili sul mercato. Fino ad oggi, poteva essere implementato dagli altri studi esclusivamente a pagamento. La Party Chat Cross-Platform, supporta sia conversazioni tra due persone che conversazioni di gruppo e, soprattutto, funziona su praticamente qualsiasi piattaforma di gioco. Una manna per i team che intendono creare prodotti cross-piattaforma.

I due tool, così come tutti quelli inclusi nella Epic Online Services Suite, non sono esclusivi per l'Unreal Engine, e possono essere utilizzati anche in altri motori grafici, come il più accessibile Unity. Epic sta chiaramente incoraggiando l'integrazione del cross-platform in altri giochi, oltre che la creazione dei suoi account per estendere la propria influenza in ogni direzione possibile. Intanto, prosegue lo sviluppo dell'Unreal Engine 5, che lo scorso mese è entrato in Accesso Anticipato.