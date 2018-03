Fortnite: Epic Games risponde ai dubbi dei giocatori sulla versione mobile

Il team di sviluppo diha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le difficoltà e le limitazioni a cui sono andati incontro con lo sviluppo della nuova versione mobile del gioco.

Come sappiamo, Epic Games ha recentemente introdotto la feature del cross play per permettere agli uteni PC di giocare con quelli PlayStation 4 o Xbox One e, in questi giorni dovrebbe iniziare a inviare i codici per il download della versione mobile iOS.

Come sappiamo, Battle Royale arriverà anche su Android ma, al momento, non si hanno date precise. La versione mobile di Fortnite che forse una delle versioni di un gioco per dispositivi mobile più attese da quando ha debuttato Pokémon GO ed è ovvio che i milioni di giocatori si siano fatti qualche domanda su come funzionerà il tutto, data l'assenza di controller fisici.

Fortunatamente, alcune delle domande più comuni hanno trovato risposta nella pagina ufficiale Domande frequenti nel sito di Epic Games e no, non sarà possibile utilizzare i controller Bluetooth. Arriva anche la conferma che i giocatori su mobile parteciperanno a sessioni contro altri giocatori mobile, a meno che non stiano giocando con compagni di squadra su altre piattaforme.Eccone alcune:

D: I giocatori mobile saranno costretti a giocare contro giocatori che utilizzano altre piattaforme?

R: No. Per impostazione predefinita, i giocatori mobile sono abbinati solo ai giocatori mobile. Quando un giocatore mobile si unisce a una squadra con amici su altre piattaforme, quella squadra viene abbinata a un matchmaking multipiattaforma. Quindi, il gioco multipiattaforma è opt in.

D: I controller Bluetooth funzioneranno?

R: No, almeno non inizialmente. Il supporto del controller Bluetooth arriverà più tardi.

D: Alla fine il gioco sarà aperto a tutti, indipendentemente dall'avere ricevuto un invito?

R: Sì. Non appena saremo in grado di gestire il flusso di giocatori, il gioco sarà aperto a tutti.

D: Ci sarà una chat vocale?

R: No, non all'inizio. Stiamo comunque pensando di introdurre la chat vocale in un secondo momento.

Se non vi siete ancora registrati per l'event invite su iOS, date un'occhiata su come farlo e su quali sono i dispositivi compatibili.