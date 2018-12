Fortnite: Epic Games sconta del 50% tutti i Pacchetti Fondatore

Il portale ufficiale di Fortnite lancia un'interessante iniziativa rivolta a tutti coloro che desiderano ampliare la propria esperienza nell'universo free-to-play del kolossal sparatutto di Epic Games, sia per il modulo Battaglia Reale che per le sfide PvE Salva il Mondo.

Stando infatti a quanto riportato dai curatori del sito di Fortnite, nel corso delle festività natalizie sarà possibile acquistare ciascun Pacchetto Fondatore con uno sconto del 50% sul prezzo di listino:

All'interno dell'offerta troviamo perciò il Pacchetto Fondatore Standard (proposto a 19,99 € invece che a 39,99 €), il Deluxe (29,99 € invece che 59,99 €), il Super Deluxe (a 44,99 € invece che a 89,99 €) e, ultimo ma decisamente non per ordine di importanza, il Pacchetto Fondatore Edizione Limitata (74,99 € invece che a 149,99 €).

Tutti i Pacchetti comprendono l'accesso al modulo Salva il Mondo e a un ampio ventaglio di contenuti aggiuntivi che consentono di personalizzare il proprio alter-ego con skin, emote, dorsi decorativi, strumenti di raccolta e deltaplani, ma anche boost temporanei di esperienza, progetti rari per armi, lo sblocco di personaggi esclusivi, spazio aggiuntivo per l'inventario e icone varie.

La promozione coinvolge solo le versioni di Fortnite che hanno accesso alla modalità Salva il Mondo, ovvero PC, Mac OS, PlayStation 4 e Xbox One (non comprende, perciò, le versioni per Nintendo Switch e sistemi mobile) ed è già attiva anche in Europa. Non sappiamo quanto tempo sarà disponibile acquistare i Pacchetti Fondatore usufruendo dello sconto del 50% e per questo consigliamo agli interessati di approfittarne prima che l'offerta si concluda.