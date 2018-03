Fortnite: Epic Games spiega le modifiche a sorpresa applicate alle Armi del Drago

Uno degli ultimi aggiornamenti diha introdotto dei cambiamenti inaspettati alleche hanno generato malcontento tra i giocatori della modalità

Innanzitutto, Epic Games si è scusata con la comunità per non aver annunciato e illustrato nel dettaglio i cambiamenti, e ha promesso che situazioni del genere non si ripeteranno più. Successivamente, ha spiegato i motivi che hanno spinto gli sviluppatori a intervenire.

A quanto pare, le Armi del Drago non rispettavano le normali regole associate all'assegnazione dei perk. Alcune venivano generate con un set non valido, come ad esempio 5 perk grigi oppure 5 perk d'oro, che risultavano in armi poco efficaci oppure fin troppo forti. Con l'aggiornamento 3.2, gli schemi e le armi che presentavano uno dei due set descritti sopra sono stati rigenerati.

Intanto, Epic Games ha annunciato di essere attivamente al lavoro per migliorare la funzionalità di assegnazione dei perk. L'obiettivo, è quello di fornire nell'end-game ulteriori opportunità di investimento per i giocatori, che saranno liberi di modificare una statistica non gradita al fine di migliorare le proprie armi preferite di livello 30 o superiore.

Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La modalità Battaglia Reale, a differenza di Salva il Mondo, può essere giocata in via del tutto gratuita. Recentemente, gli sviluppatori hanno annunciato una versione per dispositivi mobili, che avrà la stessa qualità delle altre e supporterà il cross-play.