Fortnite: Epic Games svela il peso della patch 8.30

We’re making technical improvements in v8.30, increasing the size of this update. Find the download sizes below:



PC:6.93GB

Mac:7.7GB

PS4:3.9GB

Xbox:4.06GB

Switch:3.93GB

iOS:1.14 - 1.76GB

Android:1.56 - 2.98GB

Mobile devices with <6gb of space will need to re-download Fortnite