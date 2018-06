Fortnite: Epic Games svela le prime cinquanta celebrità del torneo Pro-Am all'E3

Epic Games organizzerà un torneo di beneficenza all'imminente E3: l'evento riunirà cento giocatori provenienti da tutto il mondo che prenderanno parte al Fortnite Celebrity Pro-Am.

Questi giocatori, tuttavia, non sono i tipici giocatori di Fortnite. Almeno, non tutti. Epic Games ha deciso di sfruttare la popolarità di Fortnite a proprio vantaggio, riunendo 50 "giocatori professionisti" e 50 celebrità per farle lottare per 3 milioni di Dollari che verranno interamente devoluti in beneficenza.

Il duo vincente (le squadre saranno infatti formate da coppie) guadagnerà 1 milione di Dollari dal pool iniziale di 3 milioni che potrà essere donato a un'istituzione di loro scelta. I rimanenti 2 milioni saranno invece distribuiti altrove.

Delle 50 coppie che prenderanno parte a questo evento, solo 25 squadre sono state annunciate finora - le coppie rimanenti verranno rivelate prima dell'inizio dell'evento.

Alcune delle più grandi figure della community di Fortnite parteciperanno a questo evento di beneficenza, tra cui Tyler "Ninja" Blevins e Ali "Myth" Kabbani di TSM. YouTuber e altre figure esport come Mark "Markiplier" Fischbach e Matthew "Nadeshot" Haag, sono state anche reclutate insieme ad atleti professionisti come Paul George e Reggie Jackson della NBA.

Nelle immagini in calce alla news potete vedere tutte le squadre annunciate sino a questo momento. Di sicuro, anche se per beneficenza, il torneo di Fortnite riuscirà a regalare lo stesso grandi emozioni e potrebbe rappresentare il banco di prova decisivo per Epic Games in previsione della nascita della scena competitiva di Fortnite.