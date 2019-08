Fortnite: Epic Games svela i primi cambiamenti in arrivo per il BRUTO

A quasi una settimana dal lancio della Stagione X di Fortnite Battaglia Reale, Epic Games ha rotto il silenzio sul BRUTO, il grosso mech a due posti che sta attirando le ire di moltissimi giocatori del battle royale.

Proprio come si vociferava qualche giorno fa, il BRUTO di Fortnite sta per subire dei cambiamenti, ma gli sviluppatori non sembrano essere ancora sicuri delle modifiche da apportare al nuovo veicolo della stagione. Per valutare bene eventuali depotenziamenti, il team che si occupa del bilanciamento sta osservando con attenzione le prestazioni del robot in ogni singola modalità. Non è però finita qui, poiché Epic ha intenzione di valutare anche le potenzialità del veicolo sia nelle mani dei giocatori più esperti che in quelle dei "casual", in modo da comprendere meglio quali sono gli angoli da smussare.

Gli unici cambiamenti sicuri tra quelli in arrivo riguardano invece il movimento del BRUTO, il quale soffre di diversi bug che lo rendono difficile da utilizzare. Purtroppo non sappiamo quando arriverà un fix, ma gli sviluppatori sostengono di essere al lavoro per pubblicarlo nel minor tempo possibile.

Sapevate che anche Tfue si è lamentato del BRUTO durante una delle sue dirette su Twitch?