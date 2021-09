Fortnite: Epic Games ha versato 6 milioni di dollari nelle casse di Apple

Epic Games ha pagato ben sei milioni di dollari ad Apple, come stabilito dall'esito della causa legale tra i due colossi. Epic ha dovuto risarcire la casa di Cupertino con il 30% dei profitti ottenuti da Fortnite tramite le opzioni di pagamento esterne all'App Store.

La storia è nota, Epic Games ha aggiunto opzioni di pagamento in-app senza corrispondere le dovute percentuali ad Apple e violando così le regole e le linee guida dell'App Store, che vietano la presenza di sistemi di pagamenti esterni nelle app. Da qui la rimozione di Fortnite e l'inizio di una lunga battaglia legale. Tramite il pagamento diretto in-app, Epic Games ha incassato oltre dodici milioni di dollari da Fortnite per iPhone e iPad, un giudice ha ora stabilito che il 30% di questa somma spetta ad Apple.

Questa settimana Epic Games ha annunciato di voler fare ricorso contro Apple, la casa di Cupertino dovrà consentire altre forme di pagamento in-app secondo quanto stabilito dal Giudice, Epic Games però non è soddisfatta di questa sentenza ed ha confermato che Fortnite non tornerà su App Store fino a quando la compagnia non permetterà di monetizzare con sistemi alternativi. Il processo continua e Tim Sweeney depositerà altri documenti per ottenere una vittoria totale.