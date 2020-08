Fortnite, Epic Games vs Apple: ancora contrasti tra i due colossi

Il mese di agosto è stato testimone dell'esplodere, totalmente a sorpresa, di un aspro confronto tra Epic Games ed Apple. Scatenata dalla modifica da parte della software house della procedura di pagamenti attiva sull'App di Fortnite: Battaglia Reale, la disputa ha portato alla rimozione del battle royale dall'App Store.

Il tutto si è poi tradotto nell'avvio di un contenzioso legale tra il colosso videludico e quello tecnologico, attualmente in corso. Ora, sulla vicenda sembrano emergere ulteriori presunti retroscena, riportati dalle pagine di The Verge. Secondo quanto riferito, Apple avrebbe chiesto in giudizio di non concedere ad Epic la possibilità di reintrodurre Fortnite sullo store digitale durante il periodo richiesto per giungere alla chiusura della vertenza.

Tra le motivazioni addotte da Apple, prosegue The Verge, figurerebbe la responsabilità di Epic Games nel causare la situazione emergenziale scatenatasi di recente. In particolare, il dirigente Apple Phil Schiller avrebbe rivelato di come, nel periodo precedente all'attuale conflitto, il CEO di Epic Games avesse chiesto di poter stipulare un "accordo speciale" in merito alla distribuzione di App Epic sullo store Apple. In seguito al rifiuto, si prosegue, Epic avrebbe modificato le politiche relative a Fortnite, portando alla complessa situazione attuale.



Mentre il contenzioso tra Apple ed Epic Games prosegue, si avvicina l'inizio della Stagione 4 di Fortnite.