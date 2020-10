Fortnite, Epic Games vs Apple: il processo ha finalmente una data

Come ormai ampiamente noto, la decisione unilaterale da parte di Epic Games di modificare il sistema acquisti in-App per la versione mobile di Fortnite ha generato un acceso contrasto con Apple.

Ne è scaturita una diatriba legale, che si appresta a protrarsi ancora per diverso tempo. Secondo le ultime informazioni, la data del processo che vedrà contrapporsi i due colossi tecnologici non è infatti particolarmente vicina. La seduta che disciplinerà il conflitto tra Epic Games ed Apple è stata fissata per il prossimo 3 maggio 2021. A regolare il contrasto sarà la giudice Yvonne Gonzalez Rogers, che ha provveduto a fissare anche un incontro preliminare tra le parti, atteso per il 21 aprile 2021.

Al momento, visto il persistere anche negli USA dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia globale di Covid-19, non è dato sapere quali saranno esattamente le modalità di svolgimento del processo. Quest'ultimo potrebbe infatti essere condotto sia di persona, se le condizioni lo consentiranno, sia virtualmente tramite soluzioni a distanza. Non si esclude nemmeno una combinazione delle due alternative.



Il conflitto tra Epic Games ed Apple ha impedito agli utenti attivi su dispositivi iOS di poter usufruire dei contenuti della Stagione 4 di Fornite Battaglia Reale, interamente dedicata ai supereroi di casa Marvel.