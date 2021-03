Fortnite, Epic Games VS Apple: lo scontro in tribunale ha una data

Mentre Fortnite: Battaglia Reale riceve l'aggiornamento 15.50, il battle royale firmato da Epic Games continua a restare isolato su tutti i dispositivi di Apple.

In seguito alla violenta controversia legale tra Epic Games ed Apple, i giocatori attivi su sistemi iOS non possono avere accesso alle versioni aggiornate del free to play. In seguito alla modifica unilaterale delle politiche relative alla gestione delle microtransazioni all'interno di Fortnite: Battaglia Reale da parte della software house, il gioco è stato infatti oggetto di ritorsione da parte di Apple. Una controversia violenta e senza esclusione di colpi, destinata infine a trovare soluzione in tribunale.

Dopo aver ascoltato i rappresentanti legali delle parti in causa, la giudice designata Yvonne Gonzalez ha fissato la data della prima udienza ufficiale. Epic Games ed Apple potranno darsi ufficialmente battaglia a partire dal prossimo 3 maggio. Il processo - si apprende - non si svolgerà tramite collegamento da remoto, ma sarà invece costituito da sedute in seno al tribunale. Tali piani potrebbero tuttavia essere modificati da un eventuale peggioramento della crisi sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. Lo spostamento ad una sede virtuale, tuttavia, non dovrebbe avere impatto sulla data prescelta per la prima seduta volta a dare un epilogo al contenzioso legale.