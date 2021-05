Fortnite: Epic Games vuole introdurre le skin mitiche?

Continuano ad emergere interessanti informazioni dai documenti pubblicati nel corso della causa tra Epic Games ed Apple. Gli ultimi dettagli riguardano i costumi di Fortnite Capitolo 2, dal momento che il team di sviluppo sembra voler proporre skin mitiche.

Al momento il livello massimo di rarità di una skin è quello leggendario, che corrisponde agli oggetti con sfondo arancione. In questi casi i costumi vengono venduti all'interno del negozio ad un prezzo di 2.000 V-Buck. Stando ai documenti di Epic Games, però, tra le intenzioni degli sviluppatori del battle royale ci sarebbe quella di proporre nel negozio oggetti un ulteriore livello di rarità con un prezzo più elevato. Al momento non sembrano esserci skin di questo tipo in lavorazione, ma l'azienda ha inserito questa opportunità tra le azioni da prendere in considerazione nel caso in cui ci dovesse essere un calo dei guadagni.

Prima di tagliare il prezzo dei V-Buck e scatenare le ire di Apple, Epic aveva infatti progettato un piano per recuperare tutto ciò che avrebbe perso in termini di microtransazioni e anche l'abbonamento a Fortnite Crew rientra tra i piani. Insomma, non è da escludere che nei prossimi mesi possano approdare nel free to play delle skin ancora più complesse e costose.

A proposito, sapevate che un leak ha svelato l'arrivo delle skin NBA in Fortnite?