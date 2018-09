Fortnite: Epic al lavoro per correggere la fisica anomala del seno della Cowgirl

Con l'arrivo della Stagione 6, i giocatori di Fortnite si stanno divertendo con tutta una serie di nuovi contenuti ora disponibili all'interno del fortunato titolo di Epic Games, ora giocabile anche in cross-play tra PlayStation 4 e le altre piattaforme.

Tra le novità giunte con la Stagione 6, troviamo anche la skin della Cowgirl, a cui potete dare uno sguardo tramite l'immagine che trovate in cima all'articolo. Alcuni utenti, tuttavia, hanno notato una alquanto buffa anomalia legata alla fisica del seno della cowgirl, riscontrabile quando questa effettua l'emote "Jubilation". Potete avere testimonianza di ciò tramite il tweet che trovate poco più in basso.

Epic Games, che ha subito preso consapevolezza della situazione, è intervenuta in via ufficiale annunciando che un fix è in dirittura d'arrivo per risolvere l'anomalia.

"Questa è una circostanza imbarazzante e non voluta, ed abbiamo peccato di disattenzione pubblicandola così", ha commentato un portavoce della compagnia. "Ora stiamo lavorando per riuscire a risolvere il problema nel più breve tempo possibile", ha quindi concluso.

Fortnite è ora disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli relativi ai cambiamenti e alle novità giunte con la Stagione 6 del titolo di Epic Games.