Fortnite: Epic Games al lavoro per risolvere il bug ai danni critici dei fucili a pompa

I giocatori dihanno recentemente portato all'attenzione dila presenza di un fastidiosissimo bug che impedisce aidi infliggere danni critici.

L'efficacia delle armi di questa categoria non ne risente particolarmente, poiché rimangono devastanti a distanza ravvicinata, ma si tratta in ogni caso di un problema serio che non dovrebbe essere in alcun modo presente. Potete farvi un'idea al riguardo guardando il video condiviso in basso, nel quale un colpo diretto in pieno viso non genera danni critici.

Nelle scorse ore, fortunatamente, un rappresentate di Epic Games è intervenuto nella discussione nata su Reddit assicurando che il team sta investigando per scoprire le cause che hanno generato questo problema, e che terrà aggiornata la community sugli sviluppi.

Cosa ne pensate al riguardo? Avete riscontrato anche voi questo problema? Fortnite Battle Royale ha recentemente dato il benvenuto al nuovo Missile Guidato, arma che sta ottenendo un grande successo tra i membri della community. Qualcuno, come lo streamer Ninja, si è già reso protagonista di azioni spettacolari. Nei prossimi giorni, invece, farà il suo debutto il Distributore Automatico, che permetterà di consegnare i materiali in cambio di equipaggiamento.