Fortnite: Epic mette in guardia dalle truffe Supporta un Creatore

Epic Games ha pubblicato un avviso per ricordare ai giocatori di prestare massima attenzione alle truffe che alcuni utenti stanno mettendo in atto tramite l'opzione Supporta un Creatore di Fortnite.

"Sappiamo che diversi creatori hanno realizzato contenuti studiati per truffare i giocatori e stiamo intervenendo perché tali creatori siano rimossi dall'ecosistema e per prevenire simili truffe in futuro. In genere, questi individui creano contenuti per social media in cui promettono falsi benefici speciali ai giocatori se utilizzano uno specifico codice Supporta un creatore. Un'altra truffa comune sono le isole in modalità Creativa che promettono ricompense per i giocatori, come card V-buck gratuite. I giocatori che usano questi codici non ricevono mai i benefici speciali che i creatori hanno promesso. I creatori non possono distribuire costumi o V-buck premio a chi usa il loro codice creatore."

Gli sviluppatori invitano a segnalare casi sospetti all'assistenza utilizzando l'hashtag #reportacreator e accompagnando il messaggio da un link a un video oppure ad uno screenshot che possa testimoniare l'accaduto. Epic ricorda che creare contenuti studiati per truffare i giocatori può portare a sanzioni di vario genere come la sospensione definitiva dell'account e procedimenti legali e giudiziari.